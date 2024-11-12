фото: полиция

Происшествие случилось 11 ноября около 19:25 на железнодорожном вокзале Винницы

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель электровоза наехал на мужчину, который находился на путях в лежачем состоянии. В результате 43-летний житель Казятина получил тяжелые травмы, его госпитализировали.

По данному факту открыто уголовное производство. Для установления всех обстоятельств происшествия и окончательных причин назначено проведение ряда экспертиз.

Напомним, вечером 30 октября в Яготине Киевской области под колесами локомотива погиб 62-летний мужчина.