На Вінниччині у ДТП загинула семирічна дитина
Поблизу с. Кароліна сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій загинув 7-річний хлопчик
Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС Вінницької області.
На автошляху М-12 автомобіль BMW, за кермом якого перебував 28-річний чоловік, зʼїхав на узбіччя та зіткнувся з відбійником.
Внаслідок аварії загинув 7-річний хлопчик та травмувалася 45-річна жінка. На місце події прибули рятувальники. За допомогою спецобладнання вони деблокували з автомобіля загиблу дитину та травмовану жінку.
Наразі усі обставини та причини цієї ДТП зʼясовує поліція.
Нагадаємо, що на Черкащині у ДТП з вантажівкою загинули троє людей.
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