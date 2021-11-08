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08 листопада 2021, 14:26 3

На Вінниччині у ДТП загинула семирічна дитина

08 листопада 2021, 14:26 3
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Фото з відкритих джерел
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Поблизу с. Кароліна сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій загинув 7-річний хлопчик

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС Вінницької області.

На автошляху М-12 автомобіль BMW, за кермом якого перебував 28-річний чоловік, зʼїхав на узбіччя та зіткнувся з відбійником.

Внаслідок аварії загинув 7-річний хлопчик та травмувалася 45-річна жінка. На місце події прибули рятувальники. За допомогою спецобладнання вони деблокували з автомобіля загиблу дитину та травмовану жінку.

Наразі усі обставини та причини цієї ДТП зʼясовує поліція.

Нагадаємо, що на Черкащині у ДТП з вантажівкою загинули троє людей.

ДТП аварія дитина

 
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