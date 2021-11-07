На Черкащині у ДТП з вантажівкою загинули троє людей

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У Черкаський області поблизу села Ситники внаслідок зіткнення легковика ВАЗ-2104 та вантажівки DAF загинули три людини

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу обласної поліції.

За попередніми даними, 6 листопада близько 18:30 на автодорозі "Київ-Знам'янка" водій автомобіля ВАЗ-2104 скоїв зіткнення на зустрічній смузі руху з вантажівкою DAF. Після чого транспортні засоби з’їхали з дороги у кювет, й вантажівка зайнялася.

"Унаслідок аварії загинули 30-річний водій DAF, житель Обухівського району Київської області, пасажир та керманич ВАЗ, 1968 та 1979 років народження з Черкащини", - йдеться в повідомленні.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП та просять відгукнутись очевидців, зокрема водіїв, які на момент аварії проїжджали поруч та мають записи з відеореєстратора.

Нагадаємо, нещодавно на Київщині п'яний поліцейський потрапив у ДТП, внаслідок чого загинула людина.