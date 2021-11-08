В Винницкой области в ДТП погиб семилетний ребенок
Вблизи с. Каролина произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб 7-летний мальчик
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Винницкой области.
На автодороге М-12 автомобиль BMW, за рулем которого находился 28-летний мужчина, съехал на обочину и столкнулся с отбойником.
В результате аварии погиб 7-летний мальчик и травмировалась 45-летняя женщина. На место происшествия прибыли спасатели. С помощью спецоборудования они деблокировали из автомобиля погибшего ребенка и травмированную женщину.
Сейчас все обстоятельства и причины этого ДТП выясняет полиция.
Напомним, что в Черкасской области в ДТП с грузовиком погибли три человека.
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