В Винницкой области в ДТП погиб семилетний ребенок

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Вблизи с. Каролина произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб 7-летний мальчик

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Винницкой области.

На автодороге М-12 автомобиль BMW, за рулем которого находился 28-летний мужчина, съехал на обочину и столкнулся с отбойником.

В результате аварии погиб 7-летний мальчик и травмировалась 45-летняя женщина. На место происшествия прибыли спасатели. С помощью спецоборудования они деблокировали из автомобиля погибшего ребенка и травмированную женщину.

Сейчас все обстоятельства и причины этого ДТП выясняет полиция.

Напомним, что в Черкасской области в ДТП с грузовиком погибли три человека.