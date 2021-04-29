У Вінниці викрили мережу підпільних "call-центрів": щомісяця ошукували людей на 7 млн

Нелегальний бізнес проіснував пів року, схему "обслуговували" майже 100 осіб

Нелегальний бізнес проіснував пів року, схему "обслуговували" майже 100 осіб

Фото: СБУ

Кіберфахівці СБУ заблокували у Вінниці схему заволодіння грошима громадян через віртуальні "брокерські послуги". Щомісячний обіг нелегального бізнесу становив понад 7 млн грн.

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресцентрі СБУ.

За попередніми даними слідства, мешканець обласного центру налагодив роботу трьох підпільних "call-центрів". Їх оператори через ІР-телефонію підшуковували клієнтів для реєстрації на фіктивних брокерських інтернет-платформах і поповнення спеціально створених електронних рахунків.

Після цього ділки через мережу афілійованих фірм виводили гроші громадян у тінь і переводили у готівку.

Під час слідчих дій в офісних приміщеннях ділків правоохоронці виявили понад 200 одиниць комп’ютерної техніки і телекомунікаційного обладнання, а також документацію із доказами протиправної діяльності", - повідомили оперативники.

Наразі у межах кримінального провадження тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної схеми.

Напомним, чиновника Черновицкой ОГА обвиняют в получении "откатов".