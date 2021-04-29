09:12  29 квітня
В Україні майже 12 тисяч нових COVID-хворих: найбільше на Харківщині
10:52  29 квітня
Великдень-2021: соціологи розповіли, як українці проводитимуть свято
08:51  29 квітня
За добу 15 порушень: окупанти застосовують великокаліберні кулемети та гранатомети
UA | RU
UA | RU
29 квітня 2021, 13:14 1347

У Вінниці викрили мережу підпільних "call-центрів": щомісяця ошукували людей на 7 млн

29 квітня 2021, 13:14 1347
Читайте также на русском языке
Нелегальний бізнес проіснував пів року, схему "обслуговували" майже 100 осіб
Нелегальний бізнес проіснував пів року, схему "обслуговували" майже 100 осіб
Фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

Кіберфахівці СБУ заблокували у Вінниці схему заволодіння грошима громадян через віртуальні "брокерські послуги". Щомісячний обіг нелегального бізнесу становив понад 7 млн грн.

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресцентрі СБУ.

За попередніми даними слідства, мешканець обласного центру налагодив роботу трьох підпільних "call-центрів". Їх оператори через ІР-телефонію підшуковували клієнтів для реєстрації на фіктивних брокерських інтернет-платформах і поповнення спеціально створених електронних рахунків.

Після цього ділки через мережу афілійованих фірм виводили гроші громадян у тінь і переводили у готівку.

Під час слідчих дій в офісних приміщеннях ділків правоохоронці виявили понад 200 одиниць комп’ютерної техніки і телекомунікаційного обладнання, а також документацію із доказами протиправної діяльності", - повідомили оперативники.

Наразі у межах кримінального провадження тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної схеми.

Напомним, чиновника Черновицкой ОГА обвиняют в получении "откатов".

СБУ гроші Вінниця шахраї центр

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Політична розминка та депутатський театр. Довибори в парламент на Херсонщині вже на старті
Будні популізму: як Зеленський награвся у щотижневі форуми і переключився на санкції РНБО
Всі публікації »
Кирило Молчанов
Марунич Дмитро
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram