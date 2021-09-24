На Вінничині не будуть підвищувати вартість опалення для населення

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Депутати Вінницької обласної ради вирішили залишити тариф на теплопостачання для населення на рівні минулорічного

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу облради

"На черговій 12-й сесії обласної ради 8-го скликання депутати ухвалили тарифи на теплопостачання для Вінницяоблтеплоенерго, залишивши тарифи для населення на рівні минулого року", - йдеться у повідомленні.

В облраді зазначили, що на розгляд сесії було винесено проєкт рішення Вінницької облдержадміністрації, яким пропонувалося підвищити тариф для населення на понад 50% у період із 1 жовтня 2021 року до 30 вересня 2022 року.

Цим проєктом рішення передбачалося, що із жовтня населення має платити 2899,5 грн за 1Гкал.

"Пропоновані облдержадміністрацією тарифи були доопрацьовані на засіданні постійної комісії обласної ради з питань будівництва, комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури. Депутати внесли зміни і доповнили проєкт, а також ухвалили рішення залишити тариф для побутових споживачів на минулорічному рівні", - додали в пресслужбі ради.

На розгляд сесії винесли саме цей доопрацьований проєкт рішення. Депутати більшістю голосів підтримали його та проголосували за те, щоб залишити для населення попередній тариф - 1914,43 грн за 1Гкал

При цьому облрада атвердила збільшення тарифу на 29% для бюджетних організацій, із жовтня він складатиме 2834,07 грн/Гкал (без ЦТП та ІТП) з ПДВ та 2899,19 грн/Гкал (з ЦТП без ІТП) з ПДВ.

Очікується, що з 1 жовтня в Україні зростуть тарифи на опалення. Зокрема у Києві вартість опалення для населення перевищить 2 тисячі гривень за гігакалорію.