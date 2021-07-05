На Вінниччині оперативники запобігли незаконному продажу зброї криміналітету

Фото: СБУ

У Вінницькій області правоохоронці знешкодили організоване угруповання, яке спеціалізувалося на продажі вогнепальної зброї та боєприпасів представникам кримінальних кіл регіону

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.

Встановлено, що до складу групи входило декілька місцевих жителів. Вони облаштували підпільну майстерню з переробки нелетальної зброї у бойовий стан.

Своїх клієнтів вони підшукували через особисті зв’язки, у тому числі в кримінальному середовищі", - йдеться у повідомленні.

Наразі організатору угруповання повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

Раніше повідомлялось, що у Харкові СБУ викрила підпільне промислове виготовлення бойових пістолетів для криміналітету. Керував "бізнесом" директор одного з місцевих підприємств з виробництва зброї.