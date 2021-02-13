Верховный Суд восстановил в должности экс-главу полиции Винницкой области, которого подозревали в госизмене

Также Шевцов просил выплатить ему 61 ​​923,80 гривны за время вынужденного прогула

Также Шевцов просил выплатить ему 61 ​​923,80 гривны за время вынужденного прогула

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Об этом свидетельствует судебное постановление, передает RegioNews.

Коллегия судей в составе Надежды Данилевич, Виктории Мацедонской и Натальи Шевцовой признала противоправным приказ НПУ от 14 марта 2016 об освобождении от должности начальника Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Антона Шевцова. Суд восстановил бывшего руководителя в должности с 29 марта 2016 года.

Также Шевцов просил выплатить ему 61 ​​923,80 гривны за время вынужденного прогула, но эту часть иска отправлено на новое рассмотрение в Окружной административный суд Киева.

Коллегия судей отметила, что полицейские, которые захотели уволиться со службы по личной просьбе, предупреждают прямого начальника органа внутренних дел о принятом ими решении не позднее чем за три месяца до дня увольнения, о чем подают рапорт. В рапорте должна быть указана причина увольнения и дата желаемого освобождения.

Когда Шевцов подавал рапорт, то он в нем не указал на наличие уважительных причин, препятствующих прохождению публичной службы, а желаемую дату увольнения в рапорте не указал. Эти обстоятельства ответчиками никоим образом не отрицались.

Поэтому Верховный Суд считает, что Шевцова не могли уволить из полиции до того, как истечет трехмесячный срок. Отсюда и отмена приказа. Постановление суда о восстановлении Антона Шевцова в должности уже вступило в законную силу.

Отмечается, что Шевцов обратился в Окружной административный суд Киева в июле 2016 В иске о восстановлении в должности ответчиками отметил Национальную полицию Украины и ГУНП в Винницкой области.

Он просил суд признать противоправным и отменить приказ, которым он был уволен; восстановить его в должности начальника полиции области, взыскать с НПУ почти 62 тысяч гривен за время вынужденного прогула.

Журналисты напоминают, что ОАСК отказал Шевцова своим решением от 10 октября 2018 года, Шестой апелляционный административный суд подтвердил законность решения первой инстанции. Однако Верховный Суд отменил предыдущие судебные решения 9 февраля 2021 года.

Напомним, ранее Верховный Суд отказался открывать дело по отстранению Тупицкого.