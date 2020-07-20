На Вінниччині незаконно нарубали лісу на півтора мільйона гривень

Вирубку організували троє посадовців одного з лісгоспів

Вирубку організували троє посадовців одного з лісгоспів

Служба безпеки України викрила директора одного з лісомисливських господарств у Вінницькій області та двох його підлеглих, причетних до масштабної незаконної порубки державної деревини.

Про це пише Regionews з посиланням на сайт СБУ.

За попередніми даними, фігуранти налагодили механізм протиправної вирубки дерев цінних порід на території лісгоспу. Вони вносили до звітної документації недостовірні відомості про об’єм зрубаної лісосировини. Необліковану деревину посадовці реалізовували представникам афілійованих комерційних структур.

Орієнтовна сума завданих державі збитків становить майже 1,5 млн грн.

Під час обшуків на території держпідприємства та в підпорядкованих йому лісництвах правоохоронці виявили документацію і чорнові записи із доказами протиправної діяльності.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру.

У межах кримінального провадження за ст. 201-1 (переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев та інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу) і ст. 246 (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх винних осіб.

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