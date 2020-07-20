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20 июля 2020, 16:41 4

В Винницкой области незаконно нарубили леса на полтора миллиона гривен

20 июля 2020, 16:41 4
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Вырубку организовали трое должностных лиц одного из лесхозов
Вырубку организовали трое должностных лиц одного из лесхозов
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Служба безопасности Украины разоблачила директора одного из лесоохотничьих хозяйств в Винницкой области и двух его подчиненных, причастных к масштабной незаконной порубке государственной древесины.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на сайт СБУ.

По предварительным данным, фигуранты наладили механизм противоправной вырубки деревьев ценных пород на территории лесхоза. Они вносили в отчетную документацию недостоверные сведения об объеме срубленного лесосырья. Неучтенную древесину чиновники реализовывали представителям аффилированных коммерческих структур.

Ориентировочная сумма нанесенного государству ущерба составляет почти 1,5 млн грн.

Во время обысков на территории госпредприятия и в подчиненных ему лесничествах правоохранители обнаружили документацию и черновые записи с доказательствами противоправной деятельности.

Сейчас решается вопрос относительно сообщения фигурантам о подозрении.

В рамках уголовного производства по ст. 201-1 (перемещение через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля пиломатериалов ценных и редких пород деревьев и других лесоматериалов, запрещенных к вывозу) и ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех виновных лиц.

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лес СБУ уголовное дело Винница Винницкая область
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