У Вінниці заборонили проїзд громадським транспортом

З 29 березня у Вінниці містяни не зможуть користуватися послугами автобусів, тролейбусів і маршрутних таксі

Фото: Вінницька міська рада

З 29 березня у Вінниці містяни не зможуть користуватися послугами автобусів, тролейбусів і маршрутних таксі

Про це повідомив мер Вінниці Сергій Моргунов, інформують RegioNews.

"Припинити перевезення в громадському транспорті з 29 березня. За винятком працівників підприємств, установ та організацій, що належать до критичної інфраструктури, з дотриманням протиепідеміологічних норм" , - сказав Моргунов.

Додав, що таке рішення затвердили на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у Вінниці.

Нагадаємо, що станом на 27 березня у Вінницькій області лабораторно COVID-19 підтвердили у 9 осіб, серед них - 5-річна дитина.

Як писали RegioNews раніше, дороги поблизу Вінниці перекривають для в’їзду та виїзду авто, аби запобігти розповсюдженню COVID-19. Адже вірус уже не завозять із-за кордону - його розносять хворі всередині України.