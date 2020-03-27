У Вінниці заборонили проїзд громадським транспортом
Про це повідомив мер Вінниці Сергій Моргунов, інформують RegioNews.
"Припинити перевезення в громадському транспорті з 29 березня. За винятком працівників підприємств, установ та організацій, що належать до критичної інфраструктури, з дотриманням протиепідеміологічних норм" , - сказав Моргунов.
Додав, що таке рішення затвердили на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у Вінниці.
Нагадаємо, що станом на 27 березня у Вінницькій області лабораторно COVID-19 підтвердили у 9 осіб, серед них - 5-річна дитина.
Як писали RegioNews раніше, дороги поблизу Вінниці перекривають для в’їзду та виїзду авто, аби запобігти розповсюдженню COVID-19. Адже вірус уже не завозять із-за кордону - його розносять хворі всередині України.
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