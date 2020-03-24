19:43  24 березня
Правоохоронці відкрили справу проти клініки, яка приховала випадок коронавірусу
13:20  24 березня
Кличко допустив посилення карантину у Києві
18:19  24 березня
У Миколаєві п’яні поліцейські влаштували стрілянину
UA | RU
UA | RU
24 березня 2020, 18:52 4

Хроніки коронавірусу: у Вінниці скасували засідання облради

Читайте также
на русском языке
24 березня 2020, 18:52 4
Читайте также на русском языке
Засідання Вінницької облради 27 березня не відбудеться, а доступ до адміністративної будівлі обмежать - так місцева влада намагається убезпечитися від епідемії COVID-2019
Фото: Вінницька облрада
Засідання Вінницької облради 27 березня не відбудеться, а доступ до адміністративної будівлі обмежать - так місцева влада намагається убезпечитися від епідемії COVID-2019

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на офіційну інформацію на сайті Вінницької облради.

На засідання депутати зберуться після 3 квітня - поки це крайня дата закінчення карантину, спричиненого епідемією коронавірусу.

Також з метою захисту від розповсюдження інфекції до 3 квітня 2020 року обмежується допуск до адміністративної будівлі та службових приміщень обласної Ради та облдержадміністрації всіх осіб, крім депутатів обласної Ради, працівників обласної Ради та обласної державної адміністрації. Журналісти можуть спостерігати за онлайн трансляціями засідань.

Як писали RegioNews раніше, 24 березня Черкаська міськрада зібралася, аби продовжити роботу сімдесят дев'ятого пленарного засідання. Через небезпеку зараження коронавірусом працювали за зачиненими дверима.




карантин Вінниця
Вінниця у блокаді: голова області прокоментував ситуацію
24 березня 2020, 16:43
Навколо Вінниці перекрили дороги: подробиці
24 березня 2020, 15:04
Вінницький фейк: СБУ затримала російського найманця, який сіяв паніку
24 березня 2020, 13:27
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
24 березня 2020, 12:19
"Постапокаліпсис" у Нових Санжарах: без "халявного" 4G, проте з огірками
20 березня 2020, 12:00
Зник хлопчик, звуть Сашко, працює головою Миколаївської ОДА
19 березня 2020, 19:10
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Ярославський вирішив дати заробити братові на продажі медобладнання - голова Харківської ОДА Кучер
21 березня 2020, 10:14
Коломойського просять посунутися: в боротьбу за Рівненську облраду вступив Фірташ
18 березня 2020, 13:00
Останні Популярні
Олексій Кривошеєв
Уляна Супрун
Андрій Смолій
Всі блоги »
Монополія на владу чи бізнес. Хто у Полтаві прагне мерського крісла
24 березня 2020, 12:00
"Зручна" епідемія: як проводять держзакупівлі в Житомирі
23 березня 2020, 12:00
Всі публікації »
Як Україна прожила перший тиждень на карантині, – НеПогода
20 березня 2020, 17:50
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко розповідає про важливість самоізоляції
20 березня 2020, 11:00
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Всі відео »
Грищенко Роман
Голова Сумської обласної державної адміністрації
Кучер Олексій
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Всі досьє »