Хроніки коронавірусу: у Вінниці скасували засідання облради

Засідання Вінницької облради 27 березня не відбудеться, а доступ до адміністративної будівлі обмежать - так місцева влада намагається убезпечитися від епідемії COVID-2019

Фото: Вінницька облрада

Засідання Вінницької облради 27 березня не відбудеться, а доступ до адміністративної будівлі обмежать - так місцева влада намагається убезпечитися від епідемії COVID-2019

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на офіційну інформацію на сайті Вінницької облради.

На засідання депутати зберуться після 3 квітня - поки це крайня дата закінчення карантину, спричиненого епідемією коронавірусу.

Також з метою захисту від розповсюдження інфекції до 3 квітня 2020 року обмежується допуск до адміністративної будівлі та службових приміщень обласної Ради та облдержадміністрації всіх осіб, крім депутатів обласної Ради, працівників обласної Ради та обласної державної адміністрації. Журналісти можуть спостерігати за онлайн трансляціями засідань.

Як писали RegioNews раніше, 24 березня Черкаська міськрада зібралася, аби продовжити роботу сімдесят дев'ятого пленарного засідання. Через небезпеку зараження коронавірусом працювали за зачиненими дверима.





