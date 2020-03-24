Хроніки коронавірусу: у Вінниці скасували засідання облради
Про це повідомляють RegioNews із посиланням на офіційну інформацію на сайті Вінницької облради.
На засідання депутати зберуться після 3 квітня - поки це крайня дата закінчення карантину, спричиненого епідемією коронавірусу.
Також з метою захисту від розповсюдження інфекції до 3 квітня 2020 року обмежується допуск до адміністративної будівлі та службових приміщень обласної Ради та облдержадміністрації всіх осіб, крім депутатів обласної Ради, працівників обласної Ради та обласної державної адміністрації. Журналісти можуть спостерігати за онлайн трансляціями засідань.
Як писали RegioNews раніше, 24 березня Черкаська міськрада зібралася, аби продовжити роботу сімдесят дев'ятого пленарного засідання. Через небезпеку зараження коронавірусом працювали за зачиненими дверима.
- 22:06 24 березня Французькі ЗМІ: Київ вважає донбаських сепаратистів стороною переговорів
- 20:10 24 березня Олігарх Хорошковський потрапив до лікарні з коронавірусом
- 19:43 24 березня Правоохоронці відкрили справу проти клініки, яка приховала випадок коронавірусу
- 19:12 24 березня Зеленський затвердив нову генпрокурорку у склад РНБО
- 19:10 24 березня Клочко: Робота Комітету не повинна зупинятися, ми маємо завершити реформу децентралізації
- 19:04 24 березня Ситуація на Донбасі: сім обстрілів, втрат немає
- 12:19 24 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 12:00 20 березня "Постапокаліпсис" у Нових Санжарах: без "халявного" 4G, проте з огірками
- 19:10 19 березня Зник хлопчик, звуть Сашко, працює головою Миколаївської ОДА
- 08:34 19 березня Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
- 10:14 21 березня Ярославський вирішив дати заробити братові на продажі медобладнання - голова Харківської ОДА Кучер
- 13:00 18 березня Коломойського просять посунутися: в боротьбу за Рівненську облраду вступив Фірташ