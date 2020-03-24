Хроники коронавируса: в Виннице отменили заседание облсовета

Заседания Винницкого облсовета 27 марта не состоится, а доступ к административному зданию ограничат - так местная власть пытается обезопасить себя от эпидемии COVID-2019

Фото: Винницкий облсовет

Заседания Винницкого облсовета 27 марта не состоится, а доступ к административному зданию ограничат - так местная власть пытается обезопасить себя от эпидемии COVID-2019

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на официальную информацию на сайте Винницкого облсовета. На заседание депутаты соберутся после 3 апреля - пока это крайняя дата окончания карантина, вызванного эпидемией коронавируса. Также с целью защиты от распространения инфекции до 3 апреля 2020 года ограничивается допуск к административным зданиям и служебным помещениям областного Совета и облгосадминистрации всех лиц, кроме депутатов областного Совета, работников областного Совета и областной государственной администрации. Журналисты могут наблюдать за онлайн трансляциями заседаний. Как писали RegioNews ранее, 24 марта Черкасский горсовет собралась, чтобы продолжить работу семьдесят девятого пленарного заседания. Из-за опасности заражения коронавирусом работали за закрытыми дверями.



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