Хроники коронавируса: в Виннице отменили заседание облсовета
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на официальную информацию на сайте Винницкого облсовета.
На заседание депутаты соберутся после 3 апреля - пока это крайняя дата окончания карантина, вызванного эпидемией коронавируса.
Также с целью защиты от распространения инфекции до 3 апреля 2020 года ограничивается допуск к административным зданиям и служебным помещениям областного Совета и облгосадминистрации всех лиц, кроме депутатов областного Совета, работников областного Совета и областной государственной администрации. Журналисты могут наблюдать за онлайн трансляциями заседаний.
Как писали RegioNews ранее, 24 марта Черкасский горсовет собралась, чтобы продолжить работу семьдесят девятого пленарного заседания. Из-за опасности заражения коронавирусом работали за закрытыми дверями.
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