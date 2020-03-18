Коронавирус в Виннице: сколько людей заболело

По состоянию на 18 марта в Винницкой области с подозрением на Covid -19 госпитализированы два человека, еще у четверых жителей региона смертельно опасной инфекции лабораторные анализы не обнаружили

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По состоянию на 18 марта в Винницкой области с подозрением на Covid -19 госпитализированы два человека, еще у четверых жителей региона смертельно опасной инфекции лабораторные анализы не обнаружили

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на Винницкую ОГА. У четырех жителей Винницкой области коронавирусная инфекция не подтвердилась после лабораторных исследований. Но атипичную пневмонию теперь подозревают у еще двух людей. Одна больная прибыла из эпидемической территории, вторая контактировала с человеком, у которого подтверждена лабораторно коронавирусная инфекция. Сейчас они находятся на стационарном лечении в боксованих палатах под постоянным медицинским наблюдением. Напомним, что в Украине зафиксировано и лабораторно подтверждено 14 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них – 10 в Черновицкой области, 1 – в Житомирской, 3 – город Киев. Как сообщали RegioNews ранее, 13 марта 25-летнюю жительницу Винницы госпитализировали в инфекционное отделение городской больницы с подозрением на коронавирус.

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