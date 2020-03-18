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18 марта 2020, 13:35 17

Коронавирус в Виннице: сколько людей заболело

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18 марта 2020, 13:35 17
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По состоянию на 18 марта в Винницкой области с подозрением на Covid -19 госпитализированы два человека, еще у четверых жителей региона смертельно опасной инфекции лабораторные анализы не обнаружили
Фото:depositphotos
По состоянию на 18 марта в Винницкой области с подозрением на Covid -19 госпитализированы два человека, еще у четверых жителей региона смертельно опасной инфекции лабораторные анализы не обнаружили

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на Винницкую ОГА.

У четырех жителей Винницкой области коронавирусная инфекция не подтвердилась после лабораторных исследований.

Но атипичную пневмонию теперь подозревают у еще двух людей. Одна больная прибыла из эпидемической территории, вторая контактировала с человеком, у которого подтверждена лабораторно коронавирусная инфекция. Сейчас они находятся на стационарном лечении в боксованих палатах под постоянным медицинским наблюдением.

Напомним, что в Украине зафиксировано и лабораторно подтверждено 14 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них – 10 в Черновицкой области, 1 – в Житомирской, 3 – город Киев.

Как сообщали RegioNews ранее, 13 марта 25-летнюю жительницу Винницы госпитализировали в инфекционное отделение городской больницы с подозрением на коронавирус.


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