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11 березня 2020, 12:25 4

У Харкові "мінували" 98 будівель

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11 березня 2020, 12:25 4
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Поліція та вибухотехніки перевірили повідомлення про мінування 98 об’єктів у Харкові. Інформація не підтвердилася
Фото: Національна поліція
Поліція та вибухотехніки перевірили повідомлення про мінування 98 об’єктів у Харкові. Інформація не підтвердилася

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.

Так, на електронну пошту поліції надійшло повідомлення про закладення вибухівки в приміщеннях всіх торговельних центрів, гіпермаркетів, пологових будинках та відділеннях швидкої медичної допомоги, а також залізничного і автовокзалів.

Усього правоохоронці перевірили 98 різних об’єктів та евакуювали 1922 людини. На місцях та прилеглих територіях вибухових пристроїв не виявили.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 259. Санкція статті передбачає покарання на строк від 2 до 6 років позбавлення волі.


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