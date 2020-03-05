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05 березня 2020, 12:06 3

У Сімферополі приземлився "замінований" літак з Росії

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05 березня 2020, 12:06 3
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Авіакомпанія "Росія" отримала повідомлення про замінування авіарейсу "Петербург-Сімферополь", який вилетів з північної столиці 5 березня о 8:30
Фото: pexils
Авіакомпанія "Росія" отримала повідомлення про замінування авіарейсу "Петербург-Сімферополь", який вилетів з північної столиці 5 березня о 8:30

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на російські ЗМІ.

"На адресу аеропорту Пулково було направлено анонімний лист про загрозу безпеці польоту рейсу Санкт-Петербург - Сімферополь", - цитує агентство співрозмовника.

Після отримання повідомлення планувалося здійснити екстрену посадку в аеропорту Ростова-на-Дону, однак авіакомпанія прийняла рішення про посадку в аеропорту призначення і проведення перевірочних заходів. Літак прибуде Сімферополь о 12:00 за московським часом.

На борту самолета перебувало 124 людини. Наразі повітряне судно вже приземлилось у Криму. Після огляду літака загроза не підтвердилася.


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