У Сімферополі приземлився "замінований" літак з Росії

Авіакомпанія "Росія" отримала повідомлення про замінування авіарейсу "Петербург-Сімферополь", який вилетів з північної столиці 5 березня о 8:30

Фото: pexils

Авіакомпанія "Росія" отримала повідомлення про замінування авіарейсу "Петербург-Сімферополь", який вилетів з північної столиці 5 березня о 8:30

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на російські ЗМІ.

"На адресу аеропорту Пулково було направлено анонімний лист про загрозу безпеці польоту рейсу Санкт-Петербург - Сімферополь", - цитує агентство співрозмовника.

Після отримання повідомлення планувалося здійснити екстрену посадку в аеропорту Ростова-на-Дону, однак авіакомпанія прийняла рішення про посадку в аеропорту призначення і проведення перевірочних заходів. Літак прибуде Сімферополь о 12:00 за московським часом.

На борту самолета перебувало 124 людини. Наразі повітряне судно вже приземлилось у Криму. Після огляду літака загроза не підтвердилася.