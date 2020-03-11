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11 марта 2020, 17:46 5

В Виннице заминировали суд

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11 марта 2020, 17:46 5
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Сообщение о минировании городского суда поступило в службу местных правоохранительных органов
Фото: Винницкий городской суд
Сообщение о минировании городского суда поступило в службу местных правоохранительных органов

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на "33 канал”.

После сообщения о заминировании на место выехала следственно-оперативная группа. Рассмотрение всех дел, назначенное на сегодня, отменили, а людей эвакуировали. Подозреваемых, которые находились в автозаках, бойцы Нацгвардии отправили обратно в СИЗО.

Сейчас на месте инцидента работают оперативно-следственные группы. Они обыскивают помещение и документируют состав преступления.

Как информировали RegioNews ранее, 4 марта поступило сообщение о заминировании здания Киевского апелляционного суда.


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