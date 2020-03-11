В Виннице заминировали суд

Сообщение о минировании городского суда поступило в службу местных правоохранительных органов

Фото: Винницкий городской суд

Сообщение о минировании городского суда поступило в службу местных правоохранительных органов

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на "33 канал”.

После сообщения о заминировании на место выехала следственно-оперативная группа. Рассмотрение всех дел, назначенное на сегодня, отменили, а людей эвакуировали. Подозреваемых, которые находились в автозаках, бойцы Нацгвардии отправили обратно в СИЗО.

Сейчас на месте инцидента работают оперативно-следственные группы. Они обыскивают помещение и документируют состав преступления.

Как информировали RegioNews ранее, 4 марта поступило сообщение о заминировании здания Киевского апелляционного суда.