В Виннице заминировали суд
Сообщение о минировании городского суда поступило в службу местных правоохранительных органов
Сообщение о минировании городского суда поступило в службу местных правоохранительных органов
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на "33 канал”.
После сообщения о заминировании на место выехала следственно-оперативная группа. Рассмотрение всех дел, назначенное на сегодня, отменили, а людей эвакуировали. Подозреваемых, которые находились в автозаках, бойцы Нацгвардии отправили обратно в СИЗО.
Сейчас на месте инцидента работают оперативно-следственные группы. Они обыскивают помещение и документируют состав преступления.
Как информировали RegioNews ранее, 4 марта поступило сообщение о заминировании здания Киевского апелляционного суда.
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