На Донбасі загинув боєць із Вінничини

10 березня у зоні бойових дій у Донецькій області загинув боєць із Тульчинського району 34-річний Андрій Ведешин

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10 березня у зоні бойових дій у Донецькій області загинув боєць із Тульчинського району 34-річний Андрій Ведешин

Про це інформують RegioNews із посиланням на Вінницьку обласну державну адміністрацію.

10 березня о 9:30 поблизу селища Піски Ясинуватського району Донецької області старший солдат Андрій Ведишин загинув під час евакуації з поля бою у гелікоптері.

Загиблого військового призвали на службу за контрактом у травні 2017 року. Із ним попрощаються 12 березня у селі Кинашів Тульчинського району Вінницької області.

У Андрія Ведишина залишилися батьки, брат і 8-річна донька.

Як повідомляли RegioNews раніше, у зоні проведення ООС на Донбасі 10 березня загинув молодший сержант Віктор Солтис із Кіровоградщини.