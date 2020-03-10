На Донбасі загинув боєць із Вінничини
10 березня у зоні бойових дій у Донецькій області загинув боєць із Тульчинського району 34-річний Андрій Ведешин
10 березня у зоні бойових дій у Донецькій області загинув боєць із Тульчинського району 34-річний Андрій Ведешин
Про це інформують RegioNews із посиланням на Вінницьку обласну державну адміністрацію.
10 березня о 9:30 поблизу селища Піски Ясинуватського району Донецької області старший солдат Андрій Ведишин загинув під час евакуації з поля бою у гелікоптері.
Загиблого військового призвали на службу за контрактом у травні 2017 року. Із ним попрощаються 12 березня у селі Кинашів Тульчинського району Вінницької області.
У Андрія Ведишина залишилися батьки, брат і 8-річна донька.
Як повідомляли RegioNews раніше, у зоні проведення ООС на Донбасі 10 березня загинув молодший сержант Віктор Солтис із Кіровоградщини.
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