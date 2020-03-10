19:56  10 березня
У Києві є більше тисячі тестів на коронавірус - Кличко
18:15  10 березня
В Нідерландах перенесли розгляд справи МН17
14:06  10 березня
Справа МН17: адвокати підозрюваного росіянина не знають, хто їм платить
UA | RU
UA | RU
10 березня 2020, 18:57 3

На Донбасі загинув боєць із Вінничини

Читайте также
на русском языке
10 березня 2020, 18:57 3
Читайте также на русском языке
10 березня у зоні бойових дій у Донецькій області загинув боєць із Тульчинського району 34-річний Андрій Ведешин
Фото з Facebook-сторінки
10 березня у зоні бойових дій у Донецькій області загинув боєць із Тульчинського району 34-річний Андрій Ведешин

Про це інформують RegioNews із посиланням на Вінницьку обласну державну адміністрацію.

10 березня о 9:30 поблизу селища Піски Ясинуватського району Донецької області старший солдат Андрій Ведишин загинув під час евакуації з поля бою у гелікоптері.

Загиблого військового призвали на службу за контрактом у травні 2017 року. Із ним попрощаються 12 березня у селі Кинашів Тульчинського району Вінницької області.

У Андрія Ведишина залишилися батьки, брат і 8-річна донька.

Як повідомляли RegioNews раніше, у зоні проведення ООС на Донбасі 10 березня загинув молодший сержант Віктор Солтис із Кіровоградщини.


Донбасс погибшие Винницкая область Донбас загиблі Вінницька область
На Донбасі у зоні бойових дій загинув боєць із Кіровоградщини
10 березня 2020, 18:29
Бойовики атакували на Донецькому напрямку: один солдат загинув, ще чотири – поранені
10 березня 2020, 13:44
У Вінниці попрощалися із військовим, який загинув на Донбасі (відео)
10 березня 2020, 12:00
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
10 березня 2020, 13:18
Гончарук записав відеозвернення до українців і полетів на відпочинок
07 березня 2020, 18:02
Тільки в одній країні Євросоюзу немає коронавірусу
08 березня 2020, 15:50
В Україні офіційно підтверджений перший випадок коронавірусу
03 березня 2020, 11:33
Знайшлась країна, яка прийме пасажирів багатостраждального лайнера
08 березня 2020, 16:45
Українці летіли разом із хворою на коронавірус молдованкою
08 березня 2020, 12:37
Останні Популярні
Сергій Куюн
Вадим Денисенко
Андрій Романенко
Всі блоги »
Чому партію Порошенка на Рівненщині хочуть віддати екс-ведучому "5 каналу"
10 березня 2020, 17:23
Служили два товариша. Чи виторгує мер Кропивницького бренд "Слуги народу"
09 березня 2020, 19:26
Всі публікації »
ЗеКабмін. Весняна пересадка – Спецвипуск "НеПогоди"
05 березня 2020, 21:00
Королевську виганяють, а "слугам народу" охолоджують запал, – НеПогода
04 березня 2020, 17:50
Навіщо Гончаруку наркотики і кого знесе ураганом Юлія? – НеПогода
27 лютого 2020, 15:28
Всі відео »
Кучер Олексій Володимирович
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро Анатолійович
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »