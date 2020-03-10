На Донбассе погиб боец из Винницкой области

10 марта в зоне боевых действий в Донецкой области погиб боец из Тульчинского района 34-летний Андрей Ведешин

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10 марта в зоне боевых действий в Донецкой области погиб боец из Тульчинского района 34-летний Андрей Ведешин

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на Винницкую областную государственную администрацию.

10 марта в 9:30 вблизи поселка Пески Ясиноватского района Донецкой области старший солдат Андрей Ведишин погиб во время эвакуации с поля боя в вертолете.

Погибшего военного призвали на службу по контракту в мае 2017 года. С ним простятся 12 марта в селе Кинашев Тульчинского района Винницкой области.

У Андрея Ведишина остались родители, брат и 8-летняя дочь.

Как сообщали RegioNews ранее, в зоне проведения ООС на Донбассе 10 марта погиб младший сержант Виктор Солтис из Кировоградщины.