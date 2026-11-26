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В столице Польши Варшаве 22-летний гражданин Украины совершил самоподжог недалеко от президентского дворца. По предварительной информации, таким образом, он пытался привлечь внимание к положению украинцев в Польше

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на польские издания Fakt и Polsat News.

Инцидент произошел около 17:00 на улице Краковский пригород, у здания Министерства культуры и национального наследия, напротив президентского дворца.

По данным журналистов, 22-летний украинец пришел на место с рюкзаком, в котором находились легковоспламеняющаяся жидкость и документы с изложенными требованиями. Он облил себя жидкостью и поджег.

На помощь пострадавшему бросились находившиеся неподалеку прохожие и сотрудники Государственной службы охраны Польши (SOP). Один из очевидцев использовал огнетушитель из соседнего здания, чтобы потушить пламя. Также помощь оказали находившиеся рядом медики.

По информации СМИ, парень получил тяжелые ожоги лица, шеи, верхних конечностей и туловища. Его одежда полностью сгорела. К моменту прибытия скорой помощи пострадавший оставался в сознании. Его госпитализировали в больницу на улице Шасеров в Варшаве.

По данным польских журналистов, молодой человек пришел в здание министерства и президентского дворца с конкретными требованиями. В частности, он хотел добиться, чтобы украинцы, проживающие в Польше, имели такое же отношение и права, как и граждане Польши. Соответствующие требования изложил в документах, которые принес с собой в рюкзаке.

Информацию о том, что парень, поджегший себя в Варшаве, оказался украинцем с картой поляка, рассказал сенатор Гжегож Схетина.

"У нас есть информация от Министерства внутренних дел и администрации, что это был молодой человек, украинец, с картой поляка. Он в очень тяжелом состоянии. Спасательные операции были начаты очень быстро благодаря близости бригады скорой медицинской помощи. Ситуация трагическая и очень серьезная", – сказал Схетина.

Об обстоятельствах трагедии и мотивах мужчины, по словам Схетины, пока ничего неизвестно. Полиция проводит расследование.

Как свидетельствуют результаты опроса украинских беженцев в Польше, проведенного Rating Group, вернуться в Украину планируют 51% украинских беженцев. В то же время, в ближайшее время это готовы сделать только 8%, а еще 43% планируют возвращение после завершения войны.