Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 21 листопада РФ атакувала Україну трьома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23/С-400 та 148 ударними БпЛА типу Shahed (87 із них – реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:00 сили ППО знищили або подавили 117 російських безпілотників.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 19 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.

У ПС наголосили, що атака триває. В повітряному просторі є ворожі дрони.

Нагадаємо, у місті Ізюм Харківської області завершили аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару по житловому будинку.