Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 21 ноября РФ атаковала Украину тремя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23/С-400 и 148 ударными БпЛА типа Shahed (87 из них – реактивные), Гербера, дронами-имитаторами типа "Пародия"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 117 российских беспилотников.

Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 19 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 9 локациях.

В ВС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве есть вражеские дроны.

Напомним, в Изюме Харьковской области завершили аварийно-спасательные работы на месте российского удара по жилому дому.