РФ ночью запустила по Украине три "Искандера" и почти 150 БПЛА: есть попадания на 19 локациях
В ночь на 21 ноября РФ атаковала Украину тремя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23/С-400 и 148 ударными БпЛА типа Shahed (87 из них – реактивные), Гербера, дронами-имитаторами типа "Пародия"
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.
По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 117 российских беспилотников.
Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 19 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 9 локациях.
В ВС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве есть вражеские дроны.
Напомним, в Изюме Харьковской области завершили аварийно-спасательные работы на месте российского удара по жилому дому.