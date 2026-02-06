Росіяни на окупованих територіях запускають механізм викрадення дітей з родин

Фото з відкритих джерел

Йдеться про тих дітей, які живуть в родинах опікунів та усиновлювачів. Тобто, це діти, опіка над якими була оформлена за українським законодавством

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

З 1 березня окупаційна адміністрація на тимчасово захоплених територіях створює юридичну ширму для масового вилучення дітей із родин. За словами активістів руху "Жовта стрічка", йдеться про родин з родин опікунів.

Окупаційні "органи опіки" будуть отримувати повноваження визнавати таких дітей "без нагляду". Після цього дітей можуть силоміць забирати з родин і передавати до російських інтернатів або на усиновлення росіянам.

Нагадаємо, раніше ЦНС повідомляв, що 24 підлітків із ТОТ Херсонщини відправили на військові навчання до Росії. У таборі "Авангард" дітей залучали до навчання роботі з безпілотниками, військовим спеціальностям, кібероперацій та тактичної підготовки.



