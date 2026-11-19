Фото: Офис Генерального прокурора

В Украине разоблачили двух мужчин, которые за деньги российских кураторов регистрировали терминалы спутниковой связи Starlink на украинских граждан, в том числе несовершеннолетних

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

В общей сложности они обеспечили оформление более 160 устройств, которые впоследствии использовали военные РФ на временно оккупированных территориях Украины. Оба подозреваемых задержали и взяли под стражу.

По данным следствия, к противоправной деятельности причастны 20-летний житель Одессы и 33-летний житель Днепра.

Первый фигурант за август-октябрь 2026 года зарегистрировал более 100 терминалов Starlink. С этой целью он использовал паспортные данные жителей Николаева, среди которых были и несовершеннолетние. За каждое зарегистрированное устройство российский куратор платил ему 150 долларов. Часть этих денег мужчина передавал людям, чье имя оформляли оборудование. В то же время, им не сообщали, для кого на самом деле предназначены терминалы.

Кроме того, подозреваемый искал подельников, чтобы расширить сеть регистрации оборудования в других регионах Украины.

Другой фигурант, 33-летний житель Днепра, действовал в течение февраля-мая 2026 года. За это время он зарегистрировал более 60 терминалов. Сначала мужчина оформлял оборудование самостоятельно, а затем привлек к схеме других граждан и создал фиктивное предприятие.

Для регистрации устройств он передал русскому куратору ключ электронной подписи. Это позволило оформлять терминалы от имени украинской компании. За каждое верифицированное устройство мужчина получал 200 долларов.

Зарегистрированное оборудование использовали российские военные на временно оккупированных территориях Украины. В частности, Starlink обеспечивали спутниковую связь для координации боевых действий и управления ударными беспилотниками.

В настоящее время все обнаруженные терминалы заблокированы. Во время обысков правоохранители изъяли мобильные телефоны с поличным подозреваемых с представителями РФ.

При процессуальном руководстве Николаевской и Днепропетровской областных прокуратур обоим мужчинам сообщили о подозрении. Действия 20-летнего одессита квалифицировали как государственную измену в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины), а 33-летнего жителя Днепра - как пособничество государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины).

Оба подозреваемых находятся под стражей.

Напомним, в Киеве контрразведка СБУ разоблачила еще двух российских агентов, по заказу российской ФСБ регистрировавших спутниковые терминалы Starlink для российской армии.