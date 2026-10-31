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31 жовтня 2026, 12:49

Сили оборони вдарили "Нептунами" та дронами по заводу ракетного палива в Росії

31 жовтня 2026, 12:49
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Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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У ніч на 31 жовтня Сили оборони України атакували підприємство російського військово-промислового комплексу "Комбінат Каменський" у Ростовській області. Для удару застосували безпілотники та ракети "Нептун"

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Внаслідок атаки на підприємстві загорівся склад готової продукції, також пошкоджені чотири виробничі цехи.

Підприємство виробляє тверде ракетне паливо для боєприпасів реактивних систем залпового вогню "Ураган", "Смерч" і "Торнадо-С", а також інших ракетних систем та авіаційних засобів ураження.

Крім того, Сили оборони уразили чотири склади матеріально-технічних засобів російської армії поблизу Харцизька й Докучаєвська на Донеччині, Нововасилівки на Запоріжжі та Новоайдара на Луганщині.

Удари спрямовані на послаблення військово-промислового потенціалу Росії та її можливостей завдавати ракетних ударів по Україні.

Нагадаємо, Сили оборони України уразили пускову установку ракетного комплексу "Іскандер-М" у Курській області РФ. Також 29 жовтня та в ніч на 30 жовтня під удари потрапили російські склади боєприпасів, матеріально-технічних засобів і ремонтні бази.

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