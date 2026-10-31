Эвакуированные из Олешков уже пересекли границу Украины на Черниговщине, – Зеленский

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Во время гуманитарной миссии удалось вывезти людей из временно оккупированных Олешков и громады

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение президента Владимира Зеленского.

Эвакуированные украинцы уже пересекли государственную границу на Черниговщине. Президент заверил, что им окажут необходимую помощь и будут способствовать адаптации.

Зеленский выразил надежду, что гуманитарный доступ к Олешкам сохранится и дальше.

Также президент поблагодарил американскую сторону и первую леди США Меланию Трамп за посредничество, Силам обороны – за обеспечение условий безопасности, а омбудсмана Дмитрия Лубинца и его команду – за проведение миссии.

Напомним, 30 октября украинская делегация во главе с уполномоченным Верховной Рады по правам человека Дмитрием Лубинцем отправилась в направлении временно оккупированных Олешек Херсонской области.

Впоследствии Арахамия сообщил, что эвакуированные жители Олешек вместе с украинской делегацией направляются в Анапу. Оттуда они должны вылететь в Беларусь, а затем автобусами добраться до Украины.

Четыре самолета с гражданами Украины, эвакуированными из Олешек Херсонской области, уже прибыли в белорусский Гомель.

На месте встречи эвакуированных из Олешков развернули гуманитарный штаб.