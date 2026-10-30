Договірні матчі з кіберфутболу: трьох учасників схеми судитимуть

Фото: Офіс Генерального прокурора

Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт щодо трьох учасників групи, яких підозрюють у впливі на результати матчів із кіберфутболу заради заробітку на букмекерських ставках

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

За версією слідства, схема діяла упродовж 2022–2023 років. Її організатором був 28-річний житель Києва. Він домовлявся з гравцями про потрібні результати матчів і платив їм за виконання домовленостей.

Для глядачів ці поєдинки виглядали як звичайні спортивні змагання. Однак результати окремих матчів, як стверджують правоохоронці, узгоджували заздалегідь: один із кіберспортсменів мав навмисно програти, щоб інші учасники групи могли заробити на ставках.

Ставки робили в легальних і нелегальних букмекерських конторах, зокрема зареєстрованих у країнах Азії.

У серпні 2026 року трьом учасникам групи повідомили про підозру в організації протиправного впливу на результати офіційних спортивних змагань (ч. 3 ст. 27, ч. 1, 2 ст. 369-3 Кримінального кодексу України). Наразі обвинувальний акт щодо них передали до суду.

Водночас розслідування щодо інших можливих учасників схеми триває. У вересні 2026 року за участю Інтерполу, Європолу та правоохоронців Іспанії й Німеччини провели обшуки на території цих країн. Правоохоронці вилучили телефони, комп’ютерну техніку, чорнові записи та інші матеріали.

Ще двом фігурантам повідомили про підозру за ч. 1, 2 ст. 369-3 КК України. Наразі вирішують питання про оголошення їх у міжнародний розшук.

Раніше одного з учасників цієї групи вже засудили за умисні програші в грі FIFA заради ставок. Вирок набрав законної сили.

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