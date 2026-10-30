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30 жовтня 2026, 20:47

Договірні матчі з кіберфутболу: трьох учасників схеми судитимуть

30 жовтня 2026, 20:47
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Фото: Офіс Генерального прокурора
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Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт щодо трьох учасників групи, яких підозрюють у впливі на результати матчів із кіберфутболу заради заробітку на букмекерських ставках

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За версією слідства, схема діяла упродовж 2022–2023 років. Її організатором був 28-річний житель Києва. Він домовлявся з гравцями про потрібні результати матчів і платив їм за виконання домовленостей.

Для глядачів ці поєдинки виглядали як звичайні спортивні змагання. Однак результати окремих матчів, як стверджують правоохоронці, узгоджували заздалегідь: один із кіберспортсменів мав навмисно програти, щоб інші учасники групи могли заробити на ставках.

Ставки робили в легальних і нелегальних букмекерських конторах, зокрема зареєстрованих у країнах Азії.

У серпні 2026 року трьом учасникам групи повідомили про підозру в організації протиправного впливу на результати офіційних спортивних змагань (ч. 3 ст. 27, ч. 1, 2 ст. 369-3 Кримінального кодексу України). Наразі обвинувальний акт щодо них передали до суду.

Водночас розслідування щодо інших можливих учасників схеми триває. У вересні 2026 року за участю Інтерполу, Європолу та правоохоронців Іспанії й Німеччини провели обшуки на території цих країн. Правоохоронці вилучили телефони, комп’ютерну техніку, чорнові записи та інші матеріали.

Ще двом фігурантам повідомили про підозру за ч. 1, 2 ст. 369-3 КК України. Наразі вирішують питання про оголошення їх у міжнародний розшук.

Раніше одного з учасників цієї групи вже засудили за умисні програші в грі FIFA заради ставок. Вирок набрав законної сили.

Нагадаємо, що правоохоронці попередили українців про нову схему аферистів. Шахраї намагаються змусити виманили в людей персональні дані за допомогою фейкових рахунків.

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