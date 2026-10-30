Договорные матчи по киберфутболу: трех участников схемы будут судить
Прокуроры Офиса Генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении трех участников группы, подозреваемых во влиянии на результаты матчей по киберфутболу ради заработка на букмекерских ставках
Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.
По версии следствия, схема действовала на протяжении 2022-2023 годов. Ее организатором был 28-летний житель Киева. Он договаривался с игроками о нужных результатах матчей и платил им за исполнение договоренностей.
Для зрителей эти поединки выглядели как обычные спортивные состязания. Однако результаты отдельных матчей, как утверждают правоохранители, согласовывали заранее: один из киберспортсменов должен был специально проиграть, чтобы другие участники группы могли заработать на ставках.
Ставки производились в легальных и нелегальных букмекерских конторах, в том числе зарегистрированных в странах Азии.
В августе 2026 года троим участникам группы сообщили о подозрении в организации противоправного влияния на результаты официальных спортивных соревнований (ч. 3 ст. 27, ч. 1, 2 ст. 369-3 Уголовного кодекса Украины). В настоящее время обвинительный акт по ним был передан в суд.
В то же время, расследование в отношении других возможных участников схемы продолжается. В сентябре 2026 года с участием Интерпола, Европола и стражей порядка Испании и Германии провели обыски на территории этих стран. Правоохранители изъяли телефоны, компьютерную технику, черновые записи и другие материалы.
Еще двум фигурантам сообщили о подозрении по ч. 1, 2 ст. 369-3 УК Украины. Пока решают вопрос об объявлении их в международный розыск.
Ранее один из участников этой группы уже был осужден за умышленные проигрыши в игре FIFA ради ставок. Приговор вступил в законную силу.
Напомним, что правоохранители предупредили украинцев о новой схеме аферистов. Мошенники пытаются заставить выманившие у людей персональные данные с помощью фейковых счетов.