20:25  30 октября
В Кропивницком мужчину приговорили к 15 годам за государственную измену
17:55  30 октября
В Киеве нетрезвый водитель сбил 15-летнего парня на электросамокате
14:50  30 октября
ДТП на трассе Львов – Луцк: один человек погиб, еще 9 пострадали
UA | RU
UA | RU
30 октября 2026, 20:47

Договорные матчи по киберфутболу: трех участников схемы будут судить

30 октября 2026, 20:47
Читайте також українською мовою
Фото: Офис Генерального прокурора
Читайте також
українською мовою

Прокуроры Офиса Генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении трех участников группы, подозреваемых во влиянии на результаты матчей по киберфутболу ради заработка на букмекерских ставках

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По версии следствия, схема действовала на протяжении 2022-2023 годов. Ее организатором был 28-летний житель Киева. Он договаривался с игроками о нужных результатах матчей и платил им за исполнение договоренностей.

Для зрителей эти поединки выглядели как обычные спортивные состязания. Однако результаты отдельных матчей, как утверждают правоохранители, согласовывали заранее: один из киберспортсменов должен был специально проиграть, чтобы другие участники группы могли заработать на ставках.

Ставки производились в легальных и нелегальных букмекерских конторах, в том числе зарегистрированных в странах Азии.

В августе 2026 года троим участникам группы сообщили о подозрении в организации противоправного влияния на результаты официальных спортивных соревнований (ч. 3 ст. 27, ч. 1, 2 ст. 369-3 Уголовного кодекса Украины). В настоящее время обвинительный акт по ним был передан в суд.

В то же время, расследование в отношении других возможных участников схемы продолжается. В сентябре 2026 года с участием Интерпола, Европола и стражей порядка Испании и Германии провели обыски на территории этих стран. Правоохранители изъяли телефоны, компьютерную технику, черновые записи и другие материалы.

Еще двум фигурантам сообщили о подозрении по ч. 1, 2 ст. 369-3 УК Украины. Пока решают вопрос об объявлении их в международный розыск.

Ранее один из участников этой группы уже был осужден за умышленные проигрыши в игре FIFA ради ставок. Приговор вступил в законную силу.

Напомним, что правоохранители предупредили украинцев о новой схеме аферистов. Мошенники пытаются заставить выманившие у людей персональные данные с помощью фейковых счетов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
футбол судьи кибератака схема матч
23 октября 2026
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Для восполнения дефицита кадров власти планируют привлечь к рынку труда пенсионеров, молодых матерей и людей с инвалидностью
19 октября 2026
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
В Киевской области разворачивается громкий земельный скандал. Обуховский городской совет отдал в частную собственность 58 га коммунальной земли по смехотворной цене, вызвавшей возмущение общественност...
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
Оккупанта приговорили к 12 годам за пытки гражданского в Киевской области
30 октября 2026, 21:44
В Ровенской области полковника будут судить за использование солдат для ремонта дома
30 октября 2026, 21:03
В Кропивницком мужчину приговорили к 15 годам за государственную измену
30 октября 2026, 20:25
В медуниверситете Богомольца подозревают растрату более 13,7 млн грн на ремонте фасада
30 октября 2026, 19:50
В Херсонской области 48-летнюю женщину подозревают в работе на оккупационное правительство
30 октября 2026, 19:10
Россия снова атаковала вокзал в Днепре: есть раненая
30 октября 2026, 18:43
В Киеве стартует отопительный сезон в жилом секторе: когда начнут подавать тепло
30 октября 2026, 18:27
Публично подожгла Государственный флаг: в Ивано-Франковске задержали 47-летнюю женщину
30 октября 2026, 18:05
В Киеве нетрезвый водитель сбил 15-летнего парня на электросамокате
30 октября 2026, 17:55
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
Все публикации »
Борислав Береза
Николай Княжицкий
Валерий Чалый
Все блоги »