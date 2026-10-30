Договорные матчи по киберфутболу: трех участников схемы будут судить

Фото: Офис Генерального прокурора

Прокуроры Офиса Генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении трех участников группы, подозреваемых во влиянии на результаты матчей по киберфутболу ради заработка на букмекерских ставках

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

По версии следствия, схема действовала на протяжении 2022-2023 годов. Ее организатором был 28-летний житель Киева. Он договаривался с игроками о нужных результатах матчей и платил им за исполнение договоренностей.

Для зрителей эти поединки выглядели как обычные спортивные состязания. Однако результаты отдельных матчей, как утверждают правоохранители, согласовывали заранее: один из киберспортсменов должен был специально проиграть, чтобы другие участники группы могли заработать на ставках.

Ставки производились в легальных и нелегальных букмекерских конторах, в том числе зарегистрированных в странах Азии.

В августе 2026 года троим участникам группы сообщили о подозрении в организации противоправного влияния на результаты официальных спортивных соревнований (ч. 3 ст. 27, ч. 1, 2 ст. 369-3 Уголовного кодекса Украины). В настоящее время обвинительный акт по ним был передан в суд.

В то же время, расследование в отношении других возможных участников схемы продолжается. В сентябре 2026 года с участием Интерпола, Европола и стражей порядка Испании и Германии провели обыски на территории этих стран. Правоохранители изъяли телефоны, компьютерную технику, черновые записи и другие материалы.

Еще двум фигурантам сообщили о подозрении по ч. 1, 2 ст. 369-3 УК Украины. Пока решают вопрос об объявлении их в международный розыск.

Ранее один из участников этой группы уже был осужден за умышленные проигрыши в игре FIFA ради ставок. Приговор вступил в законную силу.

Напомним, что правоохранители предупредили украинцев о новой схеме аферистов. Мошенники пытаются заставить выманившие у людей персональные данные с помощью фейковых счетов.