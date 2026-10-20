Трамп розкритикував Зеленського та назвав дії Росії у війні "цілком нормальними"

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Президент США Дональд Трамп розкритикував підхід Володимира Зеленського до завершення війни та заявив, що Україна могла раніше домовитися про вигідніші умови миру

Про це повідомляє "Главком" із посиланням на заяви Трампа під час спілкування з журналістами, передає RegioNews.

Американський президент заявив, що не хоче відмовлятися від переговорного процесу з російським лідером, оскільки прагне досягти домовленостей щодо завершення війни.

Оцінюючи дії Москви під час війни, Трамп стверджував, що Росія поводиться "цілком нормально" і "особливо нічого не робила". Американський президент згадав і Китай. На його думку, китайський лідер Сі Цзіньпін також поводився справедливо щодо України.

За словами Трампа, Росія та Китай ще не продемонстрували всіх своїх можливостей і знають, що він цінує їхню стриманість.

Американський президент поставив під сумнів те, хто має представляти Україну в переговорах із Росією.

"Настав час, щоб хтось інший вів переговори від імені України", – заявив Трамп.

Він також наголосив, що Сполучені Штати надали Україні значну допомогу, однак, за його словами, не отримали нічого натомість.

Трамп стверджував, що Зеленський міг би раніше завершити війну на вигідніших умовах, якби прислухався до його порад.

"Зеленський мав би вже давно покласти край цій війні. Якби він прислухався до мене, то вже давно уклав би набагато вигіднішу угоду. І на його боці було б мільйон людей", – сказав президент США.

Відповідаючи на запитання про санкційний тиск на Росію, Трамп наголосив, що підтримує припинення війни. Однак конкретних санкційних кроків, які він готовий підтримати, у наведеній відповіді не назвав.

Крім того, американський президент заявив, що не знає, хто ухвалив рішення про припинення роботи Starlink в Україні, але хотів би з'ясувати це питання.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Володимир Путін запропонував провести тристоронню зустріч із президентом США Дональдом Трампом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном для обговорення війни проти України.

Раніше президент Трамп заявив, що не хоче мати справ із Володимиром Зеленським, оскільки вважає, що український лідер не прагне домовлятися з Росією. Він також припустив, що мирну угоду з Москвою можуть укласти вже без участі чинного президента України.

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