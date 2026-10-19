Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 19 жовтня РФ завдала комбінованого удару по Україні

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Ворог атакував:

балістичними ракетами "Іскандер-М"/С-400;

крилатими ракетами "Іскандер-К";

269 ударними БпЛА типу Shahed (із них – 59 реактивні), S-8000 "Бандероль", Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія”.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09:00 сили ППО знищили або подавили 247 цілей:

4 крилаті ракети "Іскандер-К";

243 російських БпЛА.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 25 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

У ПС наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих дронів.

Нагадаємо, в ніч на 19 жовтня Росія атакувала Київ ракетами. Унаслідок ворожої атаки загинула 21-річна дівчина, кількість постраждалих зросла до восьми.

Пошкоджена одна зі станцій метро на лівому березі столиці: наземні станції "Чернігівська" та "Лісова" на червоній гілці будуть тимчасово зачинені на вхід і вихід.

Внаслідок атаки в Ірпені на Київщині травмовані шестеро людей, зокрема троє дітей. Ще троє людей вважаються зниклими безвісти.