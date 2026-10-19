До півмійльона на місяць: на Запоріжжі шахраї заробляли на фейкових ДТП

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У Запорізькій області жителі звернулись до поліції через шахрайські схеми. Аферисти використовували різні методи

Про це повідомляє поліція Запорізької області, передає RegioNews.

Одна з жительок області стала жертвою псевдобанкірів. Аферисти переконали її перерахувати їм 208 тисяч гривень.

Інша жінка повірила в оголошення про державну допомогу в розмірі 6,5 тисячі гривень. Вона виконала вказівки псевдооператора, через що втратила 7 тисяч гривень.

Ще дна жителька стала жертвою шахрайства через підозрілий дзвінок. Її переконали, що її донька потрапила в ДТП. Жінка довірилась та перерахувала зловмисникам 20 тисяч гривень.

"За цими фактами відкриті кримінальні провадження. Поліцейські вживають заходів для встановлення зловмисників. Наразі накладено арешт на 99 000 гривень, ще 14 100 гривень вже повернуті потерпілим", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, що правоохоронці попередили українців про нову схему аферистів. Шахраї намагаються змусити виманили в людей персональні дані за допомогою фейкових рахунків.