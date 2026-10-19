09:36  19 жовтня
У Львові біля стадіону "Динамо" потяг на смерть збив дівчину
10:35  19 жовтня
На Волині Citroën з’їхав у кювет: травмувалися п'ятеро жінок
10:49  19 жовтня
На Рівненщині через ворожі атаки є знеструмлення
UA | RU
UA | RU
19 жовтня 2026, 18:00

До півмійльона на місяць: на Запоріжжі шахраї заробляли на фейкових ДТП

19 жовтня 2026, 18:00
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

У Запорізькій області жителі звернулись до поліції через шахрайські схеми. Аферисти використовували різні методи

Про це повідомляє поліція Запорізької області, передає RegioNews.

Одна з жительок області стала жертвою псевдобанкірів. Аферисти переконали її перерахувати їм 208 тисяч гривень.

Інша жінка повірила в оголошення про державну допомогу в розмірі 6,5 тисячі гривень. Вона виконала вказівки псевдооператора, через що втратила 7 тисяч гривень.

Ще дна жителька стала жертвою шахрайства через підозрілий дзвінок. Її переконали, що її донька потрапила в ДТП. Жінка довірилась та перерахувала зловмисникам 20 тисяч гривень.

"За цими фактами відкриті кримінальні провадження. Поліцейські вживають заходів для встановлення зловмисників. Наразі накладено арешт на 99 000 гривень, ще 14 100 гривень вже повернуті потерпілим", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, що правоохоронці попередили українців про нову схему аферистів. Шахраї намагаються змусити виманили в людей персональні дані за допомогою фейкових рахунків.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
аферист поліція
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
01 жовтня 2026
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Першими постраждали аграрії, далі пішли АЗС та логістичні центри, Дата-групи й інтернет-провайдери, а також виробники ліків, текстилю, постачальники спортивного інвентарю
В Україні 75 людей отримали вироки за поширення фото й відео ворожих обстрілів, — СБУ
19 жовтня 2026, 20:39
Коли відключатимуть світло 20 жовтня
19 жовтня 2026, 20:35
У Києві сталась стрілянина в ТЦК
19 жовтня 2026, 20:20
У Миколаєві змінюють оплату паркування: як користуватися
19 жовтня 2026, 19:57
В Одесі затримали жінку, яку підозрюють у державній зраді на користь РФ
19 жовтня 2026, 19:36
Українські військові рознесли "на шмаття" російські склади
19 жовтня 2026, 19:35
У Харкові затримали підозрюваного у вбивстві військового ТЦК
19 жовтня 2026, 18:59
На підконтрольну Україні територію повернули ще 11 дітей із Херсонщини
19 жовтня 2026, 18:49
У Києві чоловік через гроші на спиртне вдарив людину в супермаркеті
19 жовтня 2026, 18:35
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
19 жовтня 2026, 18:30
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Всі публікації »
Валерій Пекар
Віктор Ягун
Ігор Луценко
Всі блоги »