Росіяни атакували місце відпочинку на Харківщині: загинули жінки та діти

Фото: поліція Харківської області

Російські військові атакували безпілотником центральний парк Нової Водолаги на Харківщині, коли там перебувало багато людей, зокрема родини з дітьми

Про це повідомила поліція Харківської області, передає RegioNews .

Унаслідок удару загинули дві жінки та немовля, яке було в дитячому візочку. Щонайменше 14 людей дістали поранення, серед них — семеро дітей.

На місці атаки працюють екстрені служби. Постраждалим надають домедичну допомогу, а територію обстежують на наявність вибухонебезпечних предметів.

"До 15 людей зросла кількість постраждалих у Новій Водолазі. 7 із них - це діти. Медики всім надають необхідну допомогу. Зокрема, реанімаційні бригади перевозять поранених у лікарні Харкова", - повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Пізніше він уточнив, що до 6 людей зросла кількість жертв російського обстрілу в Новій Нодолазі. Серед загиблих - троє дітей.



Нагадаємо, що у Дніпрі зранку 19 жовтня пролунали вибухи. Тепер у місцевих каналах повідомляють про пошкодження моста.