На підконтрольну Україні територію повернули ще 11 дітей із Херсонщини

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З тимчасово окупованої частини Херсонської області на підконтрольну Україні територію повернули ще 11 дітей віком від одного року до 17 років. Серед врятованих — дев’ятирічний хлопчик, родині якого погрожували співробітники ФСБ після того, як дитина намалювала синьо-жовтий прапор

Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає RegioNews .

За його словами, серед повернутих — вісім хлопчиків і три дівчинки. Діти пережили тиск російських окупантів, погрози та спроби нав’язати їм російську пропаганду.

Зокрема, дев’ятирічного хлопчика в окупаційній школі залучали до військової підготовки. Після того, як він намалював синьо-жовтий прапор, співробітники ФСБ почали погрожувати його родині.

Ще одна врятована дитина — 13-річна Поліна. Дівчинка пережила атаку російського бойового дрона поблизу власного будинку. Після цього вона боялася навіть виходити на вулицю.

Наразі всі повернуті діти перебувають у безпеці та отримують необхідну допомогу.

Олександр Прокудін подякував команді Save Ukraine за порятунок дітей, а також партнерам, які долучаються до повернення українських дітей у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA.

За даними Херсонської ОВА, від початку 2026 року з тимчасово окупованої частини області на підконтрольну Україні територію вдалося повернути вже 230 дітей.

Нагадаємо, раніше з окупації повернули 15-річну дівчинку. Відомо, що окупанти погрожували забрати її від родини.