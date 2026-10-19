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19 жовтня 2026, 17:59

Уряд запровадив нову модель єОселі для молоді

19 жовтня 2026, 17:59
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Фото: Мінекономіки
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Кабінет Міністрів України оновив умови державної програми доступної іпотеки єОселя. Зміни передбачають окрему модель кредитування для молоді зі ставками від 7% річних, зниження відсотків за народження або усиновлення дітей, а також розширення можливостей вибору житла

Відповідну постанову схвалив уряд, передає RegioNews.

"Сьогоднішні зміни розширюють кредитування для молоді та пропонують додаткові стимули — зниження базової ставки за кожну дитину. Крім того, документ осучаснює поняття майнового поручителя, посилює цифровізацію через Дію, спрощує фінансові вимоги до банків-партнерів та впроваджує інші важливі зміни", — зазначив заступник міністра економіки та довкілля України Віталій Петрук.

Окрема модель кредитування для молоді. Для нової категорії позичальників запровадять ступеневу базову процентну ставку:

  • 7% річних — протягом перших трьох років кредитування;

  • 10% річних — із четвертого до десятого року;

  • 12% річних — починаючи з одинадцятого року.

Зниження ставки за народження або усиновлення дітей. Для учасників молодіжної моделі базову ставку зменшуватимуть на 2 відсоткові пункти за кожну дитину, яка народилася або була усиновлена після отримання іпотеки. Мінімальна ставка становитиме 0,1%.

Більший вибір житла для молодих родин. Вартість і площа нерухомості, яку можна придбати за молодіжною моделлю, зможуть перевищувати нормативні параметри до 40%.

Пільгові умови для прифронтових регіонів. Можливість придбання житла, строк експлуатації якого становить 20 років і більше, поширять на Миколаївську область.

Оновлені правила щодо майнових поручителів. Майновим поручителем визначатимуть третю особу, яка не є боржником за основним зобов’язанням, але передає власне майно або майнові права в заставу чи іпотеку. Ним зможе бути член сім’ї кандидата або позичальника. Також уточнили поняття членів сім’ї внутрішньо переміщеної особи, на користь якої купують житло.

Зміни в перевірці майнового стану. Період перевірки фактів відчуження нерухомості за останні 36 місяців відраховуватимуть від дати укладення кредитного договору, а не від дати подання заяви. За задумом уряду, це має унеможливити зловживання під час оформлення кредиту.

Більше цифрових процедур через "Дію". Учасники програми зі статусом ВПО повинні будуть вносити відомості про родичів і подружжя в електронній формі через "Дію".

Програму єОселя реалізують Міністерство економіки та довкілля України спільно з Міністерством цифрової трансформації та ПрАТ "Укрфінжитло". Кредитування здійснюють банки-партнери програми.

Нагадаємо, в березні президент Володимир Зеленський анонсував нові програми державної підтримки для українців. Йдеться про спеціальні доплати для пенсіонерів та отримувачів соціальної допомоги, а також про компенсації витрат на пальне.

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