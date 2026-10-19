Українські військові рознесли "на шмаття" російські склади
Українські захисники поділились свіжим відео з фронту. На кадрах можна побачити роботу операторів дронів бригади "Сталевий кордон"
Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.
Українські військові успішно знищили 2 автомобілі, 2 квадроцикли, 2 склади, пускову установку дронів, генератор та 3 антени. Також відомо про двох ліквідованих окупантів.
"Продовжуємо виявляти і знищувати ворожі цілі, та ефективно захищати український кордон", - кажуть захисники.
Нагадаємо, раніше у тимчасово окупованому Криму спецпідрозділ ГУР МО України "Group 13" знищив російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1" вартістю близько 15 мільйонів доларів.
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