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19 жовтня 2026, 19:35

Українські військові рознесли "на шмаття" російські склади

19 жовтня 2026, 19:35
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Фото: ДПСУ
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Українські захисники поділились свіжим відео з фронту. На кадрах можна побачити роботу операторів дронів бригади "Сталевий кордон"

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

Українські військові успішно знищили 2 автомобілі, 2 квадроцикли, 2 склади, пускову установку дронів, генератор та 3 антени. Також відомо про двох ліквідованих окупантів.

"Продовжуємо виявляти і знищувати ворожі цілі, та ефективно захищати український кордон", - кажуть захисники.

Нагадаємо, раніше у тимчасово окупованому Криму спецпідрозділ ГУР МО України "Group 13" знищив російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1" вартістю близько 15 мільйонів доларів.

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