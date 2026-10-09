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09 жовтня 2026, 19:40

Відключення світла 10 жовтня: в Укренерго попередили про графіки

09 жовтня 2026, 19:40
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Фото з відкритих джерел
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У суботу, 10 жовтня, в Україні діятимуть обмеження споживання електроенергії. Стало відомо, якими будуть графіки

Про це повідомляє Укренерго, передає RegioNews.

Причини обмежень - наслідки російських атак на енергооб'єкти. 10 жовтня в частині регіонів будуть діяти такі заходи обмеження споживання:

• 00:00 – 23:59 — графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу

• 06:00 – 23:59 — графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 1 до 2 черг)

"Внаслідок російських обстрілів — ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні", - попередили енергетики.

Нагадаємо, РФ останнім часом також б'є по складах і логістичних центрах. Це впливає на роботу магазинів. Зокрема, на полицях супермаркетів поменшало товарів. При цьому експерти пояснювали, чи буде в Україні дефіцит пального.

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