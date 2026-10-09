Отключение света 10 октября: в Укрэнерго предупредили о графиках
В субботу, 10 октября, в Украине будут действовать ограничения потребления электроэнергии. Стало известно, какими будут графики
Об этом сообщает Укрэнерго, передает RegioNews.
Причины ограничений – последствия российских атак на энергообъекты. 10 октября в части регионов будут действовать следующие меры ограничения потребления:
• 00:00 – 23:59 — графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса
• 06:00 – 23:59 – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 1 до 2 очередей)
"В результате российских обстрелов ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе", - предупредили энергетики.
Напомним, РФ в последнее время также бьет по складам и логистическим центрам. Это влияет на работу магазинов. В частности, на полках супермаркетов стало меньше товаров. При этом эксперты объясняли, будет ли в Украине дефицит горючего.