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09 октября 2026, 19:40

Отключение света 10 октября: в Укрэнерго предупредили о графиках

09 октября 2026, 19:40
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Фото из открытых источников
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В субботу, 10 октября, в Украине будут действовать ограничения потребления электроэнергии. Стало известно, какими будут графики

Об этом сообщает Укрэнерго, передает RegioNews.

Причины ограничений – последствия российских атак на энергообъекты. 10 октября в части регионов будут действовать следующие меры ограничения потребления:

• 00:00 – 23:59 — графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса

• 06:00 – 23:59 – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 1 до 2 очередей)

"В результате российских обстрелов ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе", - предупредили энергетики.

Напомним, РФ в последнее время также бьет по складам и логистическим центрам. Это влияет на работу магазинов. В частности, на полках супермаркетов стало меньше товаров. При этом эксперты объясняли, будет ли в Украине дефицит горючего.

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