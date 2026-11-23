Фото: ДСНС Житомирщини

Російські війська продовжують атакувати Житомирську область. Протягом минулої доби та цієї ночі внаслідок ворожих ударів пошкоджена цивільна та залізнична інфраструктура

Про це повідомив начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко, передає RegioNews.

Зокрема, у Коростенському районі через падіння уламків російського безпілотника пошкоджено господарську будівлю та вікна приватного житлового будинку.

Крім того, ворожий дрон атакував тепловоз поблизу залізничної станції.

У Житомирському районі ціллю російських військ став дитячий садочок.

На щастя, внаслідок атак загиблих і постраждалих немає. Пожежі, що виникли на місцях ударів, оперативно ліквідували підрозділи ДСНС.

Нагадаємо, в ніч на 23 листопада РФ атакувала Україну 153 ударними БпЛА типу Shahed (60 із них – реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія". Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.