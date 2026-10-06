Відключення повертаються: в Укренерго попередили про графіки на 7 жовтня

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У середу, 7 жовтня, в частині регіонів України будуть запроваджені графіки обмеження електроенергії. В Укренерго попередили, на що чекати

Про це повідомляє Укренерго, передає RegioNews.

7 жовтня будуть діяти такі обмеження:

• 00:00 – 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу;

• 00:00 – 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 0,5 до 1,5 черги).

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні", - кажуть в Укренерго.

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