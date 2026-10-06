00:35  06 жовтня
Співачка Христина Соловій зізналась, чи збирається їхати з Києва через обстріли
11:46  06 жовтня
На Прикарпатті керівники ТЦК "мобілізували" 8 чоловіків лише на папері
11:27  06 жовтня
У Запоріжжі готуються до блекаутів на 48 годин і більше
UA | RU
UA | RU
Віталій Портніков Журналіст, телеведучий info@regionews.ua
06 жовтня 2026, 09:35

Перемовини як релігія: чому віра в угоду з Путіним небезпечна

06 жовтня 2026, 09:35
Читайте также на русском языке
Проблема будь-яких дискусій, пов’язаних із завершенням війни, впирається у віру
Проблема будь-яких дискусій, пов’язаних із завершенням війни, впирається у віру
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Так, саме у віру. Ми ж не будемо дискутувати з вірянином щодо самого факту присутності Господа. Дискусії на будь-які інші теми можливі, але якщо ти вважаєш, що Бога, як такого, немає і спасіння нікому не світить, ти перестаєш бути учасником розмови. Автоматично.

Так само із Путіним. Якщо хтось вважає що із російським президентом можна домовитися і питання тільки в тому, що йому запропонувати – Донбас, Херсонську і Запорізьку область, російську мову та нейтралітет, а ти впевнений, що він взагалі ні про що не хоче домовлятися і має просту задачу знищення України, ти перестаєш бути учасником розмови для того, хто вірить, що миру можна досягти шляхом перемовин. Бо тобі пропонують обговорити умови того, чого не відбудеться.

І, до речі, Путін неодноразово сам про це говорив і писав. Просто віряни мирних перемовин не бажають його чути. Вони не вірять не тільки нам, вони і Путіну не вірять. Вони вірять у свою мрію про те, що можна домовитись.

Хтось з цих вірян хоче заробити гроші – у Овальному кабінеті їх завжди не вистачає. Хтось хоче набрати більше голосів потенційних виборців на міфічних виборах. Хтось просто наївна людина. Але всі вони наближають нашу загибель.

Бо реалістичність спасіння можна перевірити тільки після смерті. А віра у реальність перемовин із Путіним може коштувати нам всім життя.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна війна російська армія Путін мир мирна угода мирні переговори
 
Підписуйтесь на RegioNews
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
01 жовтня 2026
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Першими постраждали аграрії, далі пішли АЗС та логістичні центри, Дата-групи й інтернет-провайдери, а також виробники ліків, текстилю, постачальники спортивного інвентарю
28 вересня 2026
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
За останні роки в Україні значно скоротилася кількість лікарів та медсестер. Медичних працівників не задовольняє зростаюче навантаження і низькі зарплати, які у більшості не змінювалися з 2023 року. У...
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
Ворог завдав ударів по дорозі на Одещині: пошкоджені автомобілі, є постраждалі
06 жовтня 2026, 14:23
Депутата Гончаренка внесли до бази "Миротворець"
06 жовтня 2026, 14:15
Обладанння на 8 мільйонів: у Києві викрили схему в Інституті епідеміології
06 жовтня 2026, 13:55
Росія готується до масованого удару по Україні, – Зеленський
06 жовтня 2026, 13:47
На Вінниччині затримали чоловіків у маскувальних плащах, які намагалися втекти до Молдови
06 жовтня 2026, 13:29
На Тернопільщині пʼяний 18-річний водій влаштував смертельну ДТП: загинув підліток, є травмовані
06 жовтня 2026, 13:15
Дві нові виплати в "Дії": стартувало бета-тестування для батьків
06 жовтня 2026, 13:13
Сили оборони уразили телекомунікаційний вузол, склади БпЛА та боєприпасів окупантів
06 жовтня 2026, 12:58
Держлікслужба стане Укрфармагентством: Кабмін ухвалив рішення
06 жовтня 2026, 12:54
Зворотний відлік до переговорів: ключові рубежі найближчих місяців
06 жовтня 2026, 12:50
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Валерій Чалий
Віталій Портніков
Всі блоги »