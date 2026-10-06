Жителька Херсонщини очолила окупаційне відділення з питань міграції: їй повідомили про підозру

Фото: прокуратура Херсонської області

43-річній жительці Херсонщини заочно повідомили про підозру у колабораційній діяльності. За даними слідства, після початку окупації вона погодилася працювати в незаконно створеному підрозділі окупаційної "поліції", а згодом очолила відділення з питань міграції

Про це повідомила прокуратура Херсонської області, передає RegioNews .

За процесуального керівництва прокурорів Херсонської обласної прокуратури жінці повідомили про підозру за частиною 7 статті 111-1 Кримінального кодексу України.

Як встановило слідство, у липні 2022 року представники окупаційної адміністрації запропонували жінці працювати у створеному російськими загарбниками підрозділі паспортно-візової служби так званого "генического районного отдела полиции".

Жінка, за даними правоохоронців, погодилася на пропозицію та обійняла посаду "временно исполняющего обязанности специалиста отделения паспортно-визовой службы".

Надалі вона продовжила співпрацю з окупаційними структурами. За даними слідства, не пізніше серпня 2024 року підозрювана вже стала "начальником отделения по вопросам миграции отдела мвд россии "генический”".

Таким чином, за версією слідства, жінка спочатку працювала спеціалісткою в окупаційному підрозділі, а згодом очолила одне з його відділень.

Її дії кваліфікували як колабораційну діяльність за частиною 7 статті 111-1 КК України.

Нагадаємо, що вісім років ув’язнення отримав колаборант, який під час окупації Херсона працював "молодшим інспектором" у незаконно створеній російськими військовими тюрмі.