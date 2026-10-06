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06 жовтня 2026, 12:54

Держлікслужба стане Укрфармагентством: Кабмін ухвалив рішення

06 жовтня 2026, 12:54
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Кабінет міністрів скасував рішення про ліквідацію Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками. Натомість службу перейменують на Українське фармацевтичне агентство – Укрфармагентство (УФА)

Відповідне рішення уряд закріпив постановою №1209 від 23 вересня 2026 року, передає RegioNews.

Також територіальні органи Держлікслужби перейменують на територіальні органи Укрфармагентства.

Створення УФА як єдиного державного регулятора у фармацевтичній галузі передбачене законом про лікарські засоби. До нового агентства планували приєднати реорганізовану Держлікслужбу.

УФА відповідатиме за державну політику у сфері лікарських засобів – зокрема їх допуск на ринок, контроль якості, безпеки та ефективності.

Крім того, до повноважень агентства входитиме контроль і нагляд у сферах медичних виробів, косметичної продукції, донорства крові, а також обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Нагадаємо, НАБУ та САП повідомили колишньому голові Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками про підозру у внесенні недостовірних відомостей до щорічних декларацій. За даними Bihus.Info, йдеться про Романа Ісаєнка.

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