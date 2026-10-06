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06 октября 2026, 12:54

Госликслужба станет Укрфармагентством: Кабмин принял решение

06 октября 2026, 12:54
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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Кабинет министров отменил решение о ликвидации Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками. Службу переименуют в Украинское фармацевтическое агентство – Укрфармагентство (УФА)

Соответствующее решение правительство закрепило постановлением №1209 от 23 сентября 2026, передает RegioNews.

Также территориальные органы Госликслужбы переименуют в территориальные органы Укрфармагентства.

Создание УФА как единственного государственного регулятора в фармацевтической отрасли предусмотрено законом о лекарственных средствах. К новому агентству планировали присоединить реорганизованную Госликслужбу.

УФА будет отвечать за государственную политику в сфере лекарственных средств – в частности, их допуск на рынок, контроль качества, безопасности и эффективности.

Кроме того, в полномочия агентства будут входить контроль и надзор в сферах медицинских изделий, косметической продукции, донорства крови, а также обращения наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

Напомним, НАБУ и САП сообщили бывшему председателю Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками о подозрении во внесении недостоверных сведений в ежегодные декларации. По данным Bihus.Info, речь идет о Романе Исаенко.

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