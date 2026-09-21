ООН задокументувала 1004 випадки сексуального насильства під час війни

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Моніторингова місія ООН з 24 лютого 2022 року до 31 липня 2026 року задокументувала 1004 випадки сексуального насильства, скоєного в різних умовах збройного конфлікту

Про це йдеться у звіті Управління ООН з прав людини, передає RegioNews.

За даними доповіді, близько 89% випадків (892 інциденти) місія пов’язує з представниками російських органів влади, зокрема військовослужбовцями, співробітниками пенітенціарної служби та представниками органів національної безпеки. Ще близько 11% випадків стосуються представників української влади.

Наймолодшою задокументованою жертвою зґвалтування була чотирирічна дівчинка, а найстаршою – 82-річна жінка. В обох випадках, за даними ООН, насильство вчинили представники російських органів влади.

Серед задокументованих постраждалих переважали чоловіки – 725 осіб. Також місія зафіксувала 151 жінку, 14 дівчат і двох хлопчиків.

Більшість чоловіків зазнали сексуального насильства під час перебування під вартою. У доповіді описані випадки групових зґвалтувань, калічення статевих органів, застосування електричного струму та інших форм принизливого поводження сексуального характеру.

Місія виокремила три основні контексти, у яких відбувалося сексуальне насильство:

щодо українських військовополонених і медичних працівників, яких утримували на окупованих територіях або в Росії;

щодо українських цивільних, яких утримували на окупованих територіях або в РФ;

щодо цивільного населення в житлових районах на територіях України, контрольованих російськими військами.

Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк висловив занепокоєння масштабами сексуального насильства та закликав до негайного припинення всіх його форм незалежно від того, хто їх вчиняє. Він також закликав проводити оперативні й неупереджені розслідування всіх достовірних заяв та притягувати винних до відповідальності.

У доповіді ООН міститься, зокрема, заклик до Росії вжити конкретних заходів для захисту цивільних і військовополонених від катувань, включно із сексуальним насильством, а також вивести свої війська з території України відповідно до Статуту ООН та міжнародного права.

Нагадаємо, раніше експерт із питань Росії та історик Маттіас Уль у коментарі виданню Bild заявив, що швидкого завершення війни в Україні очікувати не варто. На його думку, конфлікт може затягнутися на роки та навіть перейти у формат "нескінченної війни дронів".