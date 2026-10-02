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02 жовтня 2026, 09:55

Росіяни вдарили по рейсовому автобусу в Краматорську: постраждали двоє людей

02 жовтня 2026, 09:55
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Фото: ОВА
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У пʼятницю, 2 жовтня, близько сьомої ранку російські війська завдали удару FPV-дроном по рейсовому автобусу в Краматорську на Донеччині

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Краматорську міськраду.

Автобус перебував на маршруті та перевозив пасажирів, коли стався удар.

Внаслідок ворожої атаки постраждали двоє людей.

Нагадаємо, у ніч на 2 жовтня територія Чабанівської громади на Київщині зазнала ворожої атаки. Зафіксовано влучання безпілотника у складську будівлю.

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