Росіяни вдарили по рейсовому автобусу в Краматорську: постраждали двоє людей
У пʼятницю, 2 жовтня, близько сьомої ранку російські війська завдали удару FPV-дроном по рейсовому автобусу в Краматорську на Донеччині
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Краматорську міськраду.
Автобус перебував на маршруті та перевозив пасажирів, коли стався удар.
Внаслідок ворожої атаки постраждали двоє людей.
Нагадаємо, у ніч на 2 жовтня територія Чабанівської громади на Київщині зазнала ворожої атаки. Зафіксовано влучання безпілотника у складську будівлю.
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