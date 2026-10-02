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Станом на ранок 2 жовтня внаслідок бойових дій та обстрілів енергоінфраструктури знеструмлена частина споживачів у шести областях

Про це повідомляє Міненерго, передає RegioNews.

Йдеться про Дніпропетровську, Донецьку, Запорізьку, Миколаївську, Харківську та Чернігівську області.

Відновлювальні роботи тривають скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація. Ремонтні бригади працюють цілодобово, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців.

Застосування обмежень електроенергії 2 жовтня не прогнозується. Водночас, внаслідок безперервних атак ворога, в окремих регіонах ситуація в енергосистемі може змінитися.

Споживачів просять, за можливості, перенести активне енергоспоживання на денний час – з 10:00 до 16:00. Це допомагає знизити навантаження на систему.

Нагадаємо, у ніч на 2 жовтня РФ атакувала Україну 108 ударними БпЛА різного типу. Зафіксовані влучання на 11 локаціях.