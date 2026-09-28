Чоловікам за кордоном спростили отримання консульських послуг: що змінилося

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Українські дипломатичні установи спростили перевірку електронних військово-облікових документів для чоловіків віком від 18 до 60 років, які звертаються за консульськими послугами за кордоном

Про це повідомила громадська організація "Захист Держави", передає RegioNews.

Зокрема, скасовано так зване "правило 72 годин". Тепер громадянам не потрібно формувати е-ВОД безпосередньо перед візитом до консульства. Важливо, щоб документ був чинним на момент звернення.

У наданні консульської послуги можуть відмовити, якщо:

у чоловіка немає чинного е-ВОД;

документ недійсний або QR-код не зчитується;

військово-облікові чи персональні дані потребують уточнення;

у реєстрі немає підтвердження актуальності даних.

Водночас е-ВОД не потрібен для деяких категорій звернень. Йдеться про оформлення посвідчення особи на повернення в Україну, окремі консульські дії щодо дітей громадян України, а також звернення затриманих або позбавлених волі осіб щодо консульсько-правового захисту.

Таким чином, чоловікам віком 18-60 років, які планують отримати консульську послугу за кордоном, достатньо мати чинний електронний військово-обліковий документ на момент звернення.

Детальніше про нові правила та алгоритм дій громадян за кордоном розповідає юрист ГО "Захист Держави" Яків Чернобук.

За консультацією та допомогою щодо нових правил можна звернутися за телефоном +38 066 004 16 28 або за адресою: Ужгород, пл. Корятовича, 1, оф. 7.

Нагадаємо, в Україні змінили процедуру оформлення статусу учасника бойових дій. Тепер для внесення до Єдиного державного реєстру ветеранів війни інформації про безпосередню участь військовослужбовця у виконанні бойових завдань встановили чіткий строк – 5 календарних днів.