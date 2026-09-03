Віспа мавп на Вінниччині: у чоловіка підтвердили інфекцію після поїздки до Європи

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У Вінницькій області підтвердили випадок віспи мавп (mpox) у дорослого чоловіка

Про це повідомив Центр громадського здоров’я, передає RegioNews.

За даними медиків, чоловік нещодавно подорожував до країн Європи, де випадки mpox реєструють протягом останніх років. Ознак поширення інфекції в Україні наразі не виявили.

Генетичне дослідження показало, що у пацієнта виявили вірус клади Ib – різновид, який циркулює у країнах ЄС. У ЦГЗ наголошують, що цей варіант вірусу добре вивчений, для нього існують методи діагностики, лікування та вакцинації.

Пацієнт переносить хворобу у легкій формі. Він перебуває на самоізоляції та лікується вдома під наглядом медиків.

Фахівці Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб провели епідеміологічне розслідування та встановили людей, які могли контактувати з хворим. За ними протягом 21 дня спостерігатимуть медики.

Довідка: Віспа мавп передається переважно під час тісного безпосереднього контакту з інфікованою людиною – зокрема через контакт із висипами, біологічними рідинами, а також зараженими речами, такими як рушники, одяг або постільна білизна.

Частина випадків пов’язана з тісними фізичними та сексуальними контактами.

Інкубаційний період захворювання може тривати від 5 до 21 дня, найчастіше – 6-16 днів.

Нагадаємо, торік в Україні зафіксували появу небезпечного виду комарів – так званих тигрових. За словами ентомолога, ці комахи здатні переносити до 22 різних вірусів, серед яких захворювання Західного Нілу, жовта лихоманка та вірус Чікунгунья.