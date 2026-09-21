ЄС не визнає вибори РФ на окупованих територіях та готує санкції

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Європейський Союз засудив проведення Росією виборів до Державної думи на тимчасово окупованих територіях України та заявив, що не визнаватиме ані сам процес, ані його результати

Про це інформує "Інтерфакс-Україна", передає RegioNews.

У заяві Високого представника ЄС Каї Каллас зазначається, що голосування, яке відбулося 18-20 вересня, проводили в окупованому Криму та Севастополі, а також на захоплених Росією частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

У ЄС назвали проведення так званих виборів порушенням міжнародного права, Статуту ООН, а також суверенітету й територіальної цілісності України.

Євросоюз також попередив про санкції проти осіб, причетних до організації виборів або участі в них як кандидатів на тимчасово окупованих територіях України. Обмеження також можуть стосуватися відповідальних за підрив можливості проведення вільних і чесних виборів у Росії.

Окремо в ЄС заявили про подальше обмеження демократичних свобод у Росії, посилення репресій проти опозиції та громадянського суспільства. У заяві згадано недопуск партії "Яблуко" до участі у виборах за федеральним списком.

ЄС також висловив жаль через рішення Росії не запрошувати спостерігачів ОБСЄ, що, за оцінкою Брюсселя, позбавило виборців та інституції можливості отримати незалежну оцінку виборчого процесу.

У Євросоюзі вкотре підтвердили підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів та закликали Росію припинити війну, погодитися на повне й безумовне припинення вогню та вивести свої війська з території України.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 18 вересня підписав законопроєкт H.R. 5334 – "Закон Ліндсі Грема про введення санкцій проти Росії та Ірану у 2026 році". Він передбачає санкції проти російських чиновників, банків, олігархів та учасників так званого тіньового флоту.