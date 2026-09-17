Ракетний удар по Запоріжжю: виникла пожежа на промисловому об'єкті, є постраждалі
Уночі 17 вересня російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжю
Про це повідомив в.о. голови Запорізької ОВА Михайло Семікін, передає RegioNews.
Ракети влучили по промислових об’єктах. Є часткові руйнування будівель. На одному з об’єктів виникла пожежа.
Внаслідок ворожої атаки постраждали троє людей: отримали травми жінка та двоє чоловіків. Їм надають необхідну меддопомогу.
На місцях працюють підрозділи ДСНС.
Нагадаємо, у ніч на 17 вересня російські війська завдали ракетного удару по Києву. Унаслідок атаки в кількох районах столиці пошкоджені житлові та нежитлові будівлі, складські приміщення й офіс.
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